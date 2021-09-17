Гандбол: "Мотор" с победы начал выступления в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Запорожский "Мотор" одержал первую победу в Лиге чемпионов по гандболу сезона 2021/2022, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Детали
Успешно начав матч, подопечные Гинтараса Савукинаса завершили первый тайм игры с “Порту” с преимуществом в пять мячей — 15:10. Во второй половине игры “Порту” догнал запорожцев и за две минуты до финального свистка португальцы сравняли счет — 27:27. Но “Мотор” не опустил руки, показал свой характер и вырвал победу у “Порту” — 30:27.
Самыми результативными в украинском коллективе стали: Бохан (8), Васильев (4), Козакевич, Денисов, Пуховская, Малашинскас и Себетич забросили по три мяча.
Дополнение
В других матчах “Барселона” обыграла “Фленсбург” — 25:21, а “ПСЖ” уступил “Веспрему” — 31:34.