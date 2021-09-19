Украинский гандболист вошел в символическую сборную стартового тура ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. По итогам проведенного стартового раунда Лиги чемпионов была опубликовала символическая сборная первого тура, передает УНН со ссылкой на сайт ХК "Мотор".
Детали
В состав лучших исполнителей тура попал и представитель запорожского “Мотора” — Вячеслав Бохан. Линейный был назван лучшим в своем амплуа. Такое признание игроку украинской дружины принесли точные броски в ворота “Порту”.
Стоит отметить, что в матче с португальской командой Бохан, в составе “Мотора”, стал лучшим снайпером встречи. На его счету 8 мячей.
Контекст
“Мотор” выиграл стартовую игру в Лиге чемпионов.