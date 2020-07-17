Український футболіст виборов звання чемпіона Вірменії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Єреванський футбольний клуб “Арарат-Вірменія” здобув золоті медалі чемпіонату Вірменії, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
В заключному 28-му турі місцевої першості “Арарат-Вірменія” зустрічався з ще одним претендентом на чемпіонство — “Ноа”. Попри те, що господарів до завоювання титулу влаштовувала і нічия, вони виграли з рахунком 2:0.
У складі переможців починаючи із зими виступає український оборонець Сергій Вакуленко, який прийняв участь у 12 матчах та забив три голи.
Нагадаємо, що в Іспанії визначились усі учасники групового етапу Ліги чемпіонів.