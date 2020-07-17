Украинский футболист завоевал звание чемпиона Армении
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Ереванский футбольный клуб “Арарат-Армения” получил золотые медали чемпионата Армении, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
В заключительном 28-м туре местного первенства “Арарат-Армения” встречался с еще одним претендентом на чемпионство — “Ноа”. Несмотря на то, что хозяев к завоеванию титула устраивала и ничья, они выиграли со счетом 2:0.
В составе победителей начиная с зимы выступает украинский защитник Сергей Вакуленко, который принял участие в 12 матчах и забил три гола.
Напомним, что в Испании определились все участники группового этапа Лиги чемпионов.