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Визначились усі іспанські учасники групового етапу Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. За підсумками заключних трьох поєдинків 36 туру іспанської Прімери визначились усі учасники від країни в груповій стадії Ліги чемпіонів сезону 2020/2021 років, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Перші два місця отримали “Реал” і “Барселона”, які продовжують вести боротьбу за чемпіонський титул.

Через поразку від “Реал Сосьєдад” (1:2), “Вільяреал” втратив шанси на четвертий рядок. Клуб залишився з 57 очками і відстав на 9 балів від “Севільї” та “Атлетіко” за два тури до завершення турніру.

Зауважимо, що від Іспанії взяти участь у ЛЧ 2020-21 має шанс і “Хетафе”. Для цього клубу необхідно виграти нинішній сезон Ліги Європи. Наразі клуб виступає на стадії 1/8 фіналу проти італійського “Інтера”.

Додамо, наразі першим у чемпіонаті йде “Реал” із 83 балами, а “Барселона” відстає на 4 пункти.

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