Определились все испанские участники группового этапа Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. По итогам заключительных трех поединков 36 тура испанской Примеры определились все участники от страны в групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2020/2021 годов, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Первые два места получили “Реал” и “Барселона”, которые продолжают вести борьбу за чемпионский титул.
Из-за поражения от “Реал Сосьедад” (1:2), “Вильярреал” потерял шансы на четвертую строчку. Клуб остался с 57 очками и отстал на 9 баллов от “Севильи” и “Атлетико” за два тура до завершения турнира.
Заметим, что от Испании принять участие в ЛЧ 2020-21 имеет шанс и “Хетафе”. Для этого клубу необходимо выиграть нынешний сезон Лиги Европы. Сейчас клуб выступает на стадии 1/8 финала против итальянского “Интера”.
Добавим, пока первым в чемпионате идет “Реал” с 83 баллами, а “Барселона” отстает на 4 пункта.