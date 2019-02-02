Український футболіст перейшов до команди елітного чемпіонату Португалії

20-річний український нападник перейшов у "Боавішту" та підписав контракт на 3 роки.



Колишньою командою Сердюка була "Фатіма" з третьої за силою ліги Португалії. За цей клуб українець забив 10 м'ячів в 15 матчах.



Примітно, що "Боавішта" представляє елітний чемпіонат Португалії. Проте зараз "Боавішта" займає 16 місце із 18 команд, перебуваючи в зоні вильоту.



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Зауважимо, що "Боавішта" у сезоні 2000-01 років ставала чемпіоном Португалії, тричі срібним призером. Крім того команда виступала у груповому етапі Ліги чемпіонів (2000/01) в одній гру з київським "Динамо". Один матч закінчився на користь португальців 3:1, в іншому перемога дісталася киянами 1:0.