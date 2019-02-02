Украинский футболист перешел в команду элитного чемпионата Португалии

20-летний украинский нападающий перешел в "Боавишту" и подписал контракт на 3 года.



Бывшей командой Сердюка была "Фатима" с третьей по силе лиги Португалии. За этот клуб украинец забил 10 мячей в 15 матчах.



Примечательно, что "Боавишта" представляет элитный чемпионат Португалии. Однако сейчас "Боавишта" занимает 16 место из 18 команд, находясь в зоне вылета.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Турецкий клуб подписал 22 футболистов в заключительный день трансферного окна



Заметим, что "Боавишта" в сезоне 2000-01 годов становилась чемпионом Португалии, трижды серебряным призером. Кроме того команда выступала в групповом этапе Лиги чемпионов (2000/01) в одной игре с киевским "Динамо". Один матч закончился в пользу португальцев 3: 1, в другом победа досталась киевлянами 1: 0.