Український форвард потрапив до символічного складу туру чемпіонату Туреччини

Український футболіст ФК “Акхісар” відзначився дублем у ворота “Коньяспору” (3:0) і отримав відповідне видання.

Whoscored оцінив гру Селезньова на 9,3 бали. Вище оцінки тільки у форварда “Галатасарая” Бафетімбі Гоміса (10,0) і півзахисника “Бешикташа” Рікарду Куарежми (9,5).

Примітно, що до збірної туру також потрапив екс-хавбек київського “Динамо” Юнес Беланда (8,3).

Варто відзначити, що в активі Селезньова вже 4 забиті голи у 9 проведених матчах за нову команду.