Український форвард потрапив до символічного складу туру чемпіонату Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Форвард Євген Селезньов потрапив до символічної збірної 23-го туру турецької Суперліги за версією WhoScored, інформує УНН з посиланням на сайт видання.
Український футболіст ФК “Акхісар” відзначився дублем у ворота “Коньяспору” (3:0) і отримав відповідне видання.
Whoscored оцінив гру Селезньова на 9,3 бали. Вище оцінки тільки у форварда “Галатасарая” Бафетімбі Гоміса (10,0) і півзахисника “Бешикташа” Рікарду Куарежми (9,5).
Примітно, що до збірної туру також потрапив екс-хавбек київського “Динамо” Юнес Беланда (8,3).
Варто відзначити, що в активі Селезньова вже 4 забиті голи у 9 проведених матчах за нову команду.