Украинский форвард попал к символическому состав тура чемпионата Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Форвард Евгений Селезнев попал в символическую сборную 23-го тура турецкой Суперлиги по версии WhoScored, информирует УНН со ссылкой на сайт издания.
Украинский футболист ФК “Акхисар” отметился дублем в ворота “Коньяспора” (3:0) и получил соответствующее издание.
Whoscored оценил игру Селезнева на 9,3 балла. Выше оценки только у форварда “Галатасарая” Бафетимби Гомиса (10,0) и полузащитника “Бешикташа” Рикарду Куарежма (9,5).
Примечательно, что в сборную тура также попал экс-хавбек киевского “Динамо” Беланда (8,3).
Стоит отметить, что в активе Селезнева уже 4 забитых гола в 9 проведенных матчах за новую команду.