Український фільм покажуть на міжнародному кінофестивалі у Роттердамі

“Створений за підтримки Держкіно України фільм Юрія Речинського „Січень-Березень“ („Ugly“) відібрано до конкурсної програми Роттердамського кінофестивалю. Драму спільного виробництва України та Австрії відібрано до конкурсної програми „Bright Future“ („Світле майбутнє“), в якій представлено 16 дебютних повнометражних стрічок з усіх куточків світу”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що раніше відомий за робочою назвою “До дідька (Страшні)”, “Січень—Березень” — це художній дебют режисера Юрія Речинського, який зараз живе і працює у Відні.

Додамо, що міжнародний кінофестиваль у Роттердамі, який славиться своєю увагою до новаторського та експериментального кіно, почнеться 25 січня і триватиме до 5 лютого 2017 року. Прем’єру фільму Юрія Речинського заплановано на 30 січня 2017 року.