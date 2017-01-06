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Украинский фильм покажут на международном кинофестивале в Роттердаме

Украинский фильм покажут на международном кинофестивале в Роттердаме

Киев • УНН

 • 10086 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Фильм Юрия Речинского "Январь-Март", созданный при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, покажут на Роттердамском международном кинофестивале, передает УНН со ссылкой на пресс-службу агентства.

"Созданный при поддержке Госкино Украины фильм Юрия Речинского "Январь-Март" ("Ugly") отобран в конкурсную программу Роттердамского кинофестиваля. Драму совместного производства Украины и Австрии отобрали в конкурсную программу "Bright Future" ("Светлое будущее"), в которой представлено 16 дебютных полнометражных лент со всего мира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее известный под рабочим названием "К черту (Страшные)", "Январь-Март" - это художественный дебют режиссера Юрия Речинского, который сейчас живет и работает в Вене.

Добавим, что международный кинофестиваль в Роттердаме, который славится своим вниманием к новаторскому и экспериментальному кино, начнется 25 января и продлится до 5 февраля 2017 года. Премьера фильма Юрия Речинского запланирована на 30 января 2017 года.

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