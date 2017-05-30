Експорт до ЄС за рік тимчасового застосування Угоди про асоціацію зріс на 24,5% - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Експорт українських товарів до країн Євросоюзу зріс майже на чверть — на 24,5%. Про це у телезверненні заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Вже перший рік тимчасового застосування угоди (про Асоціацію — ред) продемонстрував, наскільки високий потенціал вона має для України. Наш експорт до країн Євросоюзу зріс майже на чверть — на 24,5%”, — сказав П.Порошенко.
За його словами, Україна поступово інтегрується в європейську політику “в дуже багатьох сферах”.
Нагадаємо, 30 травня сенат Нідерландів підтримав Угоду про асоціацію між ЄС та Україною.