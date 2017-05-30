Экспорт в ЕС за год временного применения Соглашения об ассоциации вырос на 24,5% - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Экспорт украинских товаров в страны Евросоюза вырос почти на четверть - на 24,5%. Об этом в телеобращении заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Уже первый год временного применения соглашения (об ассоциации - ред) продемонстрировал, насколько высокий потенциал оно имеет для Украины. Наш экспорт в страны Евросоюза вырос почти на четверть - на 24,5%", - сказал П.Порошенко.
По его словам, Украина постепенно интегрируется в европейскую политику "в очень многих сферах".
Напомним, 30 мая сенат Нидерландов поддержал Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной.