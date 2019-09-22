Український дзюдоїст здобув "бронзу" на Гран-прі у Ташкенті
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Українець Яків Хаммо виборов бронзову нагороду на Гран-прі по дзюдо у Ташкенті, столиці Узбекистану, передає УНН із посиланням на пресслужбу НОК України.
"Вітаємо українського дзюдоїста Якова Хаммо (+100 кг) з бронзою Гран-прі Ташкента. Молодчина, вперед на Токіо-2020!" - йдеться в повідомленні.
Додамо, що Гран-прі по дзюдо стартувало у Ташкенті 20 вересня.
Як повідомляв УНН, минулого року український дзюдоїст Яків Хаммо здобув золоту нагороду на Гран-прі у Гаазі.