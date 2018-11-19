Україна виборола друге "золото" на змаганнях Гран-Прі з дзюдо в Гаазі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Український дзюдоїст Яків Хаммо здобув золоту нагороду на Гран-прі у Гаазі, повідомляє УНН із посиланням на НОК України.
“Трохи більше хвилини знадобилося нашому спортсмену, аби оформити дострокову перемогу у фіналі над Владутом Сімонеску з Румунії”, — сказано у записі НОКу.
Зазначимо, що Хаммо виступав у категорії більша 100 кг.
Відзначимо, що раніше “золото” даного Гран-Прі виборола й наша Марина Черняк.
Нагадаємо, що Хаммо також представляв Україну на Олімпіаді в Ріо.