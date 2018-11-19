Украина завоевала второе "золото" на соревнованиях Гран-При по дзюдо в Гааге
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Украинский дзюдоист Яков Хаммам получил золотую награду на Гран-при в Гааге, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
“Чуть больше минуты понадобилось нашему спортсмену, чтобы оформить досрочную победу в финале над Владутом Симонеску из Румынии”, — говорится в записи НОК.
Отметим, что хаммам выступал в категории больше 100 кг.
Отметим, что ранее “золото” данного Гран-При завоевала и наша Марина Черняк.
Напомним, что хаммам также представлял Украину на Олимпиаде в Рио.