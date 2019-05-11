Український дзюдоїст виборов першу в кар’єрі медаль турніру “Гренд Слем”

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. У столиці Азербайджану на татамі Спорткомплексу імені Гейдара Алієва стартував турнір серед дзюдоїстів серії “Гренд Слем”, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

У перший день двоє українців — Георгій Зантарая і Богдан Ядов, боролися за медалі у ваговій категорії до 66 кг.

Зантарая спочатку був кращим у поєдинках із азербайджанцем Ібрагімовим і іспанцем Даніелем Перезом Романом. Проте далі зазнав фіаско від молдованина Віеру. У поєдинках за “бронзу” українець вилетів від рук азербайджанця Ібрагіма Алієва.

Натомість Ядов завоював “бронзу”, перемігши німця Шейбеля, ізраїльтянина Фліккера, австралійця Катза, іспанця Гайтеро Мартіна і узбека Тіловова, поступившись лише одного разу.

Нагадаємо, що Ядов виборював нагороду серії Гран-Прі в Ізраїлі. 

Українські Національні Новини

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