Український дзюдоїст виборов першу в кар’єрі медаль турніру “Гренд Слем”
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У столиці Азербайджану на татамі Спорткомплексу імені Гейдара Алієва стартував турнір серед дзюдоїстів серії “Гренд Слем”, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
У перший день двоє українців — Георгій Зантарая і Богдан Ядов, боролися за медалі у ваговій категорії до 66 кг.
Зантарая спочатку був кращим у поєдинках із азербайджанцем Ібрагімовим і іспанцем Даніелем Перезом Романом. Проте далі зазнав фіаско від молдованина Віеру. У поєдинках за “бронзу” українець вилетів від рук азербайджанця Ібрагіма Алієва.
Натомість Ядов завоював “бронзу”, перемігши німця Шейбеля, ізраїльтянина Фліккера, австралійця Катза, іспанця Гайтеро Мартіна і узбека Тіловова, поступившись лише одного разу.
Нагадаємо, що Ядов виборював нагороду серії Гран-Прі в Ізраїлі.