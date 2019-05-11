Украинский дзюдоист завоевал первую в карьере медаль турнира "Грэнд Слэм"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В столице Азербайджана на татами Спорткомплекса имени Гейдара Алиева стартовал турнир среди дзюдоистов серии "Грэнд Слэм", сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В первый день двое украинцев - Георгий Зантарая и Богдан Ядов, боролись за медали в весовой категории до 66 кг.
Зантарая сначала был лучшим в поединках с азербайджанцем Ибрагимовым и испанцем Даниэлем Перезом Романом. Однако дальше потерпел фиаско от молдаванина Виера. В поединках за "бронзу" украинец вылетел от рук азербайджанца Ибрагима Алиева.
Зато Ядов завоевал "бронзу", победив немца Шейбеля, израильтянина Фликкер, австралийца КаТЗ, испанца Гайтеро Мартина и узбека Тиловова, уступив лишь однажды.
Напомним, что Ядов боролся за награду серии Гран-При в Израиле.