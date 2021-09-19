Український дзюдоїст став призером Відкритого Кубку Європи

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17 березня, 18:58 • 109799 перегляди

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17 березня, 09:48 • 160208 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Українець Данило Хлопецький став бронзовим призером Відкритого Кубку Європи з дзюдо, що пройшов у Сараєво, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію дзюдо України.

Деталі

У перший змагальний день бронзову нагороду завоював Данило Хлопецький (до 66 кг). Після поразки у чвертьфіналі, спортсмен чудово проявив себе у втішних сутичках, здобувши перемогу над французом Сіна Садролесламі, а у поєдинку за "бронзу" здолавши представника Словаччини Матея Поляка.

Сьогодні в боротьбу за нагороду вступають Алєксєй Моїсеєв, Данило Гуцол (до 100 кг), а також Андрій Колесник і Нодар Мачутадзе (понад 100 кг).

Нагадаємо

Українці вибороли чотири медалі юніорського ЧЄ з дзюдо. 

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