Український дзюдоїст став призером Відкритого Кубку Європи

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У перший змагальний день бронзову нагороду завоював Данило Хлопецький (до 66 кг). Після поразки у чвертьфіналі, спортсмен чудово проявив себе у втішних сутичках, здобувши перемогу над французом Сіна Садролесламі, а у поєдинку за "бронзу" здолавши представника Словаччини Матея Поляка.

Сьогодні в боротьбу за нагороду вступають Алєксєй Моїсеєв, Данило Гуцол (до 100 кг), а також Андрій Колесник і Нодар Мачутадзе (понад 100 кг).

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