Украинский дзюдоист стал призером Открытого Кубка Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Украинец Даниил Хлопецкий стал бронзовым призером Открытого Кубка Европы по дзюдо, который прошел в Сараево, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины.
Детали
В первый соревновательный день бронзовую награду завоевал Даниил Хлопецкий (до 66 кг). После поражения в четвертьфинале, спортсмен прекрасно проявил себя в утешительных схватках, одержав победу над французом Сен Садролеслами, а в поединке за "бронзу" преодолев представителя Словакии Матфея Поляка.
Сегодня в борьбу за награду вступают Алексей Моисеев, Даниил Гуцол (до 100 кг), а также Андрей Колесник и Нодар Мачутадзе (свыше 100 кг).
Напомним
Украинцы завоевали четыре медали юниорского ЧЕ по дзюдо.