Український дует став призером турніру з фігурного катання в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Танцювальний дует Олександра Назарова та Максим Нікітін посів призове третє місце на міжнародному турнірі серії Челленджер “Lombardia Trophy”, який завершився в італійському місті Бергамо, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію фігурного катання України.
Після виконання ритмічного танцю українці йшли четвертими, програючи менше бала танцюристам з Литви Елісон Рід та Сауліусу Амбрулевічюсу. Довільна програма змінила цей розклад — наші спортсмени показали у другому виступі також четвертий результат (104,47 бали), але литовці опустилися на шосте місце і вже не могли претендувати на призову позицію в загальному заліку.
Український дует загалом за дві програми набрав 172,98 балів і піднялися на третю сходинку п’єдесталу, повторивши свій “бронзовий” успіх на “Lombardia Trophy-2017”.
Зазначимо, переможцями цьогорічного турніру стали його “господарі” — італійські танцюристи Шарлен Гіньяр/ Марко Фабрі — 202,10. На другому місці канадці Лоуренс Фурньє Бодрі/Ніколай Соренсен — 189,36.
Нагадаємо, що Назарова і Нікітін тріумфували на турнірі в Ізраїлі.