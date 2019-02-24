Українська пара фігуристів тріумфувала на турнірі в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Олександра Назарова та Максим Нікітін здобули перемогу в спортивних танцях на льоду на міжнародному турнірі “Open Ice Mall Cup”, який завершився в ізраїльському місті Ейлат, інформує УНН з посиланням на Федерацію фігурного катання України.
Український дует впевнено виграв як ритмічний, так і довільний танець, набравши загалом 187,20 балів. У довільній програмі Назарова/Нікітін показали результат 113,83. Технічна оцінка українських фігуристів склала 63,73, а компоненти судді оцінили у 50,10 балів.
Наші фігуристи майже на десять балів обійшли російських танцюристів Софію Євдокимову/Єгора Базіна — 177,39, які посіли друге місце. На третьому — також росіяни Ксенія Конкіна/Павел Дроздов — 172,24.
Варто відзначити, що Назарова та Нікітін тренуються в Парижі у Фаб’яна Бурзи та в Харкові у Галини Чурілової.