Украинский дуэт стал призером турнира по фигурному катанию в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Танцевальный дуэт Александра Назарова и Максим Никитин занял призовое третье место на международном турнире серии Челленджер "Lombardia Trophy", который завершился в итальянском городе Бергамо, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию фигурного катания Украины.
После выполнения ритмического танца украинцы шли четвертыми, проигрывая меньше балла танцорам из Литвы Элисон Рид и Саулиус Амбрулевичюсу. Произвольная программа изменила этот расклад — наши спортсмены показали во втором выступлении также четвертый результат (104,47 балла), но литовцы опустились на шестое место и уже не могли претендовать на призовую позицию в общем зачете.
Украинский дуэт всего за две программы набрал 172,98 баллов и поднялись на третью ступеньку пьедестала, повторив свой “бронзовый” успех на “Lombardia Trophy-2017”.
Отметим, победителями турнира стали его “хозяева” — итальянские танцоры Шарлен Гиньяр / Марко Фабри — 202,10. На втором месте канадцы Лоуренс Фурнье Бодри/Николай Соренсен — 189,36.
Напомним, что Назарова и Никитин торжествовали на турнире в Израиле.