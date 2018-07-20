Український бренд LONGmixER підкорив світову алкогольну арену
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. З року в рік український бренд LONGmixER поповнює свою скарбницю найвищими нагородами світових дегустаційних конкурсів, передає УНН з посиланням на дані компанії-виробника бренду Beverage Trading Company.
"Слабоалкогольний напій LONGmixER має в своїй скарбниці 3 Гран-прі та 3 Перших місця в категорії алкогольних напоїв, що були отримані на VII Міжнародному професійному дегустаційному конкурсі напоїв BEST DRINK", - йдеться у повідомленні.
На ринку України бренд LONGmixER існує майже 20 років.
"Кожна скляна пляшка або ж металева банка лонгдрінку проходить обов’язковий контроль на якість згідно внутрішніх критеріїв виробника", - підкреслив виробник.
Також у компанії розкрили секрет виготовлення лонгдрінків високої якості. Це стало можливим завдяки унікальному виробничому досвіду та прогресивній лабораторній базі компанії - виробника, деталізували у Beverage Trading Company.
"Сучасні технології фільтрації спиртів, унікальні методи додаткової каскадної поліруючої фільтрації готової продукції дозволяють створювати алкогольні напої високої якості", - резюмували у компанії.