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Український бренд LONGmixER підкорив світову алкогольну арену

Український бренд LONGmixER підкорив світову алкогольну арену

Київ • УНН

 • 64030 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. З року в рік український бренд LONGmixER поповнює свою скарбницю найвищими нагородами світових дегустаційних конкурсів, передає УНН з посиланням на дані компанії-виробника бренду Beverage Trading Company.

"Слабоалкогольний напій LONGmixER має в своїй скарбниці 3 Гран-прі та 3 Перших місця в категорії алкогольних напоїв, що були отримані на VII Міжнародному професійному дегустаційному конкурсі напоїв BEST DRINK", - йдеться у повідомленні.

На ринку України бренд LONGmixER існує майже 20 років.

"Кожна скляна пляшка або ж металева банка лонгдрінку проходить обов’язковий контроль на якість згідно внутрішніх критеріїв виробника", - підкреслив виробник.

Також у компанії розкрили секрет виготовлення лонгдрінків високої якості. Це стало можливим завдяки унікальному виробничому досвіду та прогресивній лабораторній базі компанії - виробника, деталізували у Beverage Trading Company.

"Сучасні технології фільтрації спиртів, унікальні методи додаткової каскадної поліруючої фільтрації готової продукції дозволяють створювати алкогольні напої високої якості", - резюмували у компанії.

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