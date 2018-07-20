Украинский бренд LONGmixER покорил мировую алкогольную арену
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Из года в год украинский бренд LONGmixER пополняет свою казну высокими наградами мировых дегустационных конкурсов, передает УНН со ссылкой на данные компании-производителя бренда Beverage Trading Company.
"Слабоалкогольный напиток LONGmixER имеет в своей копилке 3 Гран-при и 3 Первых места в категории алкогольных напитков, полученных на VII Международном профессиональном дегустационном конкурсе напитков BEST DRINK", - говорится в сообщении.
На рынке Украины бренд LONGmixER существует почти 20 лет.
"Каждая стеклянная бутылка или металлическая банка лонгдринка проходит обязательный контроль на качество согласно внутренним критериям производителя", - подчеркнул производитель.
Также в компании раскрыли секрет изготовления лонгдринка высокого качества. Это стало возможным благодаря уникальному производственному опыту и прогрессивной лабораторной базе компании - производителя, детализировали в Beverage Trading Company.
"Современные технологии фильтрации спиртов, уникальные методы дополнительной каскадной полирующей фильтрации готовой продукции позволяют создавать алкогольные напитки высокого качества", - резюмировали в компании.