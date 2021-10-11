Український борець завоював медаль чемпіонату світу в Норвегії

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Український борець греко-римського стилю Ленур Теміров, який виступає у ваговій категорії до 63 кг, виборов звання бронзового призера чемпіонату світу-2021.

У зустрічі за медаль Теміров здобув перемогу над суперником з Азербайджану Талехом Мамедовим – 5:4.

Нагадаємо

Український дзюдоїст став призером Відкритого Кубку Європи.