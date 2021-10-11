Украинский борец завоевал медаль чемпионата мира в Норвегии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Осло (Норвегия) завершились соревнования мирового первенства по спортивной борьбе. Сборная Украины не остались без наград, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Детали
Украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров, выступающий в весовой категории до 63 кг, завоевал звание бронзового призера чемпионата мира-2021.
Во встрече за медаль Темиров одержал победу над соперником из Азербайджана Талехом Мамедовым - 5:4.
Напомним
Украинский дзюдоист стал призером Открытого Кубка Европы.