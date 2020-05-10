Український борець викликав Усика на бій без правил

Грицай відреагував на відео українського важковаговика Усика, де той бив вигаданого критика.

"Я і є той диванний експерт, який глузує з твоїх "ватних" відео, твоїх малограмотних коментарів, з твоїх дитячих віршиків і російського сценарію, який ти хочеш просунути. Я той самий, кого собі на біду ти викликав на бій без правил, без будь-яких правил. Я приймаю виклик. Після цього бою ти зрозумієш урок, що бої без правил, навіть для професійного боксера, є неприпустимими. Буде ще один урок: не тобі вирішувати, чий Крим, і не тобі вирішувати, що писати і говорити українцям. Радуйся, що на твоє відео під назвою "один раз ти можеш увійти не в ті двері" відгукнувся саме я. Було б страшніше, якби кліпи "востаннє ти можеш підійти не до того вікна" почали б тобі знімати професійні жінки-снайпери або пенсіонери служб відстрілу диких тварин", - сказав борець.

Також борець розкритикував Усика за його позицію в різноманітних суспільних питаннях.

"Українське суспільство звикло давати гідну відсіч. Ось я і реагую як частина українського суспільства. Олександр, судячи з твоїх останніх відео, ти - фахівець у всьому. Коментуєш все: коронавірус, історію, декомунізацію, богослов'я. Особливо смішним було ваше з Ломаченком про етногенез триєдиного російського народу імені Кадирова і Путіна", - підсумував Грицай.

Зауважимо, що Грицай є чемпіоном України серед кадетів, молоді (U-23) та чоловіків, а також бронзовим призером ЧЄ серед чоловіків з вільного стилю.