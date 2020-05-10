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Украинский борец вызвал Усика на бой без правил

Киев • УНН

 • 20140 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай подверг критике действия боксера Александра Усика и ответил экс-чемпиону мира на его последнее видео (боксер показал, как нокаутирует "диванного эксперта»"). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Youtube-канал Грицая.

Украинский борец вызвал Усика на бой без правил

Грицай отреагировал на видео украинского тяжеловеса Усика, где тот бил вымышленного критика.

"Я и есть тот диванный эксперт, смеется над твоим "ватным" видео, твоими малограмотными комментариями, из твоих детских стишков и российского сценария, который ты хочешь продвинуть. Я тот самый, кого себе на беду ты вызвал на бой без правил, без каких-либо правил. Я принимаю вызов. После этого боя ты поймешь урок, что бои без правил, даже для профессионального боксера, являются недопустимыми. Будет еще один урок: не тебе решать, чей Крым, и не тебе решать, что писать и говорить украинцам. Радуйся, на твое видео под названием "один раз ты можешь войти не в ту дверь" ответил именно я. Было бы страшнее, если бы клипы "раз ты можешь подойти не к тому окну" начали бы тебе снимать профессиональные женщины-снайперы или пенсионеры служб отстрела диких животных", - сказал борец.

Также борец раскритиковал Усика за его позицию в различных общественных вопросах.

"Украинское общество привыкло давать достойный отпор. Вот я и реагирую как часть украинского общества. Александр, судя по твоим последних видео, ты - специалист во всем. Комментируешь все: коронавирус, историю, декоммунизацию, богословие. Особенно смешным было ваше с Ломаченко об этногенезе триединого русского народа имени Кадырова и Путина", - подытожил Грицай.

Заметим, что Грицай является чемпионом Украины среди кадетов, молодежи (U-23) и мужчин, а также бронзовым призером ЧЕ среди мужчин по свободному стилю.

Украинские Национальные Новости

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