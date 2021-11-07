Український боксер захистив титул інтерконтинентального чемпіона по версії WBO

Деталі

Фаніян виграв у німця Тімо Шварцкопфа (20-5, 12 КО) одноголосним рішенням суддів – 95:93, 96:93, 97:92. Суперник Фаніяна побував у нокдауні у 2-му раунді, українець – у 8-му.

Примітно, що бій проходив за вакантний титул міжнародного чемпіона за версією IBO. Для Фаніяна це був перший виїзний поєдинок.

Також варто зазначити, що для українця це був перший виїзний поєдинок у його кар'єрі.

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