Украинский боксер защитил титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Действующий обладатель пояса WBO Oriental в первом полусреднем весе Арам Фаниян (22-1, 4 КО) одержал победу на вечере бокса в Германии, сообщает УНН со ссылкой на "Tribuna.com".
Детали
Фаниян выиграл у немца Тимо Шварцкопфа (20-5, 12 КО) единогласным решением судей - 95:93, 96:93, 97:92. Соперник Фанияна побывал в нокдауне во 2-м раунде, украинец - в 8-ом.
Примечательно, что бой проходил за вакантный титул международного чемпиона по версии IBO. Для Фанияна это был первый выездной поединок.
Также стоит отметить, что для украинца это был первый выездной поединок в его карьере.
Напомним
Боксер Альварес стал первым в истории абсолютным чемпионом в среднем весе.