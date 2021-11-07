Украинский боксер защитил титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO

Детали

Фаниян выиграл у немца Тимо Шварцкопфа (20-5, 12 КО) единогласным решением судей - 95:93, 96:93, 97:92. Соперник Фанияна побывал в нокдауне во 2-м раунде, украинец - в 8-ом.

Примечательно, что бой проходил за вакантный титул международного чемпиона по версии IBO. Для Фанияна это был первый выездной поединок.

Также стоит отметить, что для украинца это был первый выездной поединок в его карьере.

Напомним

Боксер Альварес стал первым в истории абсолютным чемпионом в среднем весе.