Боксер Альварес став першим в історії абсолютним чемпіоном у середній вазі

Деталі

Мексиканець нокаутував суперника в 11-му раунді бою, який пройшов у MGM Grand (Лас-Вегас, США).

В активі 31-річного Альвареса 57 перемог (39 нокаутом), одна поразка та дві нічиї. Він втретє захистив титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та вперше — Всесвітньої боксерської організації (WBO). Після перемоги над Плантом він здобув титул IBF (Міжнародної боксерської федерації).

На даний момент, окрім мексиканця, абсолютними чемпіонами світу є американець Теофімо Лопес (легка вагова категорія, до 61,23 кг) та британець Джош Тейлор (у першій напівсередній ваговій категорії до 63,5 кг).

Довідково

У попередньому бою Альварес відібрав титул чемпіона WBO у британця Біллі Джо Сондерса. Цей поєдинок побив рекорд відвідуваності боксерських боїв, що тримався з 1978 року. На трибунах арени AT&T Stadium в американському Арлінгтоні (штат Техас) було понад 73 тис. осіб. Минулий рекорд було встановлено під час реваншу між Мохаммедом Алі та Леоном Спінксом. Тоді поєдинок на арені Superdome (нині Mercedes-Benz Superdome) у Нью-Орлеані (США, штат Луїзіана) відвідало 63,3 тис. осіб. Бій Альвареса та Планта не міг перевершити рекорд відвідуваності через меншу місткість — 17 тис.

Доповнення

У 2018 році мексиканський боксер підписав угоду зі стрімінговим сервісом Dazn. Сума контракту була на той момент рекордною для світового спорту — 365 млн. доларів. Завдяки цій угоді Альварес з жовтня 2018 до березня 2019 року був найоплачуванішим спортсменом в історії за сумою індивідуального контракту. При цьому він залишається найоплачуванішим серед боксерів.

Плант не зміг вчетверте захистити пояс IBF, яким володів із січня 2019 року. Він зазнав першої поразки в кар’єрі. На рахунку 29-річного американця 21 перемога (12 нокаутом) у 22 боях.

Нагадаємо

В ніч на 7 листопада у Белграді (Сербія) 19-річний український боксер Юрій Захарєєв переміг у фінальному бою росіянина Вадима Мусаєва та завоював золоту медаль чемпіонату світу з боксу-2021 у ваговій категорії до 71 кг.