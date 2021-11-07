Боксер Альварес стал первым в истории абсолютным чемпионом в среднем весе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Мексиканский боксер Сауль Альварес победил американца Калеба Планта и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе (до 76,2 кг), передает УНН со ссылкой на Fox sport.
Детали
Мексиканец нокаутировал соперника в 11-м раунде боя, который прошел в MGM Grand (Лас-Вегас, США).
В активе 31-летнего Альвареса 57 побед (39 нокаутом), одно поражение и две ничьи. Он в третий раз защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и впервые — Всемирной боксерской организации (WBO). После победы над Плантом он получил титул IBF (Международной боксерской федерации).
На данный момент, кроме мексиканца, абсолютными чемпионами мира является американец Теофімо Лопес (легкая весовая категория, до 61,23 кг) и британец Джош Тейлор (в первом полусреднем весовой категории до 63,5 кг).
Справочно
В предыдущем бою Альварес отобрал титул чемпиона WBO у британца Билли Джо Сондерса. Этот поединок побил рекорд посещаемости боксерских боев, державшийся с 1978 года. На трибунах арены AT&T Stadium в американском Арлингтоне (штат Техас) было более 73 тыс. человек. Прошлый рекорд был установлен во время реванша между Мохаммедом Али и Леоном Спинксом. Тогда поединок на арене Superdome (ныне Mercedes-Benz Superdome) в Нью-Орлеане (США, штат Луизиана) посетило 63,3 тыс. лиц. Бой Альвареса и Планта не мог превзойти рекорд посещаемости из — за меньшей вместимости - 17 тыс.
Дополнение
В 2018 году мексиканский боксер подписал соглашение со стриминговым сервисом Dazn. Сумма контракта была на тот момент рекордной для мирового спорта - 365 млн. долларов. Благодаря этому соглашению Альварес с октября 2018 по март 2019 года был самым оплачиваемым спортсменом в истории по сумме индивидуального контракта. При этом он остается самым оплачиваемым среди боксеров.
Плант не смог в четвертый раз защитить пояс IBF, которым владел с января 2019 года. Он потерпел первое поражение в карьере. На счету 29-летнего американца 21 победа (12 нокаутом) в 22 боях.
Напомним
В ночь на 7 ноября в Белграде (Сербия) 19-летний украинский боксер Юрий Захареев победил в финальном бою россиянина Вадима Мусаева и завоевал золотую медаль чемпионата мира по боксу-2021 в весовой категории до 71 кг.