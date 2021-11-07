Боксер Альварес стал первым в истории абсолютным чемпионом в среднем весе

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 19705 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 39538 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 69873 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 220558 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 126704 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 394978 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 313781 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214330 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244536 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255325 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.1м/с
65%
Популярные новости

Современное снаряжение для защитников Украины: в Минобороны испытали новый тип спортивных кроссовок

4 апреля, 17:08 • 12748 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 14677 просмотра

Атака на Кривой Рог: известно уже о 6 погибших детях, Зеленский требует давить на рф

4 апреля, 17:17 • 11043 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 17872 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 15206 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 135561 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 220563 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 394982 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 256495 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 313785 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 5716 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 17998 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47853 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 73105 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 58131 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Боксер Альварес стал первым в истории абсолютным чемпионом в среднем весе

Киев • УНН

 • 23064 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Мексиканский боксер Сауль Альварес победил американца Калеба Планта и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе (до 76,2 кг), передает УНН со ссылкой на Fox sport.

Боксер Альварес стал первым в истории абсолютным чемпионом в среднем весе

Детали

Мексиканец нокаутировал соперника в 11-м раунде боя, который прошел в MGM Grand (Лас-Вегас, США).

В активе 31-летнего Альвареса 57 побед (39 нокаутом), одно поражение и две ничьи. Он в третий раз защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и впервые — Всемирной боксерской организации (WBO). После победы над Плантом он получил титул IBF (Международной боксерской федерации).

На данный момент, кроме мексиканца, абсолютными чемпионами мира является американец Теофімо Лопес (легкая весовая категория, до 61,23 кг) и британец Джош Тейлор (в первом полусреднем весовой категории до 63,5 кг).

Справочно

В предыдущем бою Альварес отобрал титул чемпиона WBO у британца Билли Джо Сондерса. Этот поединок побил рекорд посещаемости боксерских боев, державшийся с 1978 года. На трибунах арены AT&T Stadium в американском Арлингтоне (штат Техас) было более 73 тыс. человек. Прошлый рекорд был установлен во время реванша между Мохаммедом Али и Леоном Спинксом. Тогда поединок на арене Superdome (ныне Mercedes-Benz Superdome) в Нью-Орлеане (США, штат Луизиана) посетило 63,3 тыс. лиц. Бой Альвареса и Планта не мог превзойти рекорд посещаемости из — за меньшей вместимости - 17 тыс.

Дополнение

В 2018 году мексиканский боксер подписал соглашение со стриминговым сервисом Dazn. Сумма контракта была на тот момент рекордной для мирового спорта - 365 млн. долларов. Благодаря этому соглашению Альварес с октября 2018 по март 2019 года был самым оплачиваемым спортсменом в истории по сумме индивидуального контракта. При этом он остается самым оплачиваемым среди боксеров.

Плант не смог в четвертый раз защитить пояс IBF, которым владел с января 2019 года. Он потерпел первое поражение в карьере. На счету 29-летнего американца 21 победа (12 нокаутом) в 22 боях.

Напомним

В ночь на 7 ноября в Белграде (Сербия) 19-летний украинский боксер Юрий Захареев победил в финальном бою россиянина Вадима Мусаева и завоевал золотую медаль чемпионата мира по боксу-2021 в весовой категории до 71 кг.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.49