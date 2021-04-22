Український боксер проведе бій за титул WBA
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Українець Владислав Мельник проведе боксерський бій за вакантний титул WBA International. Про це інформує УНН з посиланням на промоутерську компанію "Top Boxing Generation" у своєму Instagram.
Деталі
Суперником Мельника стане німецький боксер вірменського походження Артем Арутюнян в активі якого 9 перемог в дев'яти поєдинках. Бій пройде у легкій вазі на території Гамбургу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці вибороли перші нагороди чемпіонату Європи з боротьби
Відзначимо, що 16 квітня українець повинен був провести бій проти Франческо Патера за титул чемпіона за версією WBC Silver, але його скасували через позитивний тест на коронавірус в команді Мельника.
Доповнення
Послужний список 22-річного Мельника сягає 13 перемог при 3-х поразках.