Українці вибороли перші нагороди чемпіонату Європи з боротьби
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Двоє українців одержали медалі чемпіонату Європи з вільної боротьби, який проходить у Варшаві, повідомляє УНН з посиланням на Асоціацію спортивної боротьби України.
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Каміль Керімов показав чудову боротьбу та здобув бронзову нагороду у ваговій категорії до 57 кг. В малому фіналі він впевнено переміг віце-чемпіона світу U23 з Болгарії Наїма Мікая Саліму.
Ігор Никифорук також став бронзовим призером. У сутичці за 3-тє місце Никифорук повинен був зустрітися з британцем Ніколае Кожокару, але суперник українця знявся зі змагань.
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Чотири українці пробилися до фіналу молодіжного чемпіонату світу з боксу.