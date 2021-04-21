Українці вибороли перші нагороди чемпіонату Європи з боротьби

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Двоє українців одержали медалі чемпіонату Європи з вільної боротьби, який проходить у Варшаві, повідомляє УНН з посиланням на Асоціацію спортивної боротьби України.

Деталі

Каміль Керімов показав чудову боротьбу та здобув бронзову нагороду у ваговій категорії до 57 кг.  В малому фіналі він впевнено переміг віце-чемпіона світу U23 з Болгарії Наїма Мікая Саліму.

Ігор Никифорук також став бронзовим призером. У сутичці за 3-тє місце Никифорук повинен був зустрітися з британцем Ніколае Кожокару, але суперник українця знявся зі змагань.

Нагадаємо

Чотири українці пробилися до фіналу молодіжного чемпіонату світу з боксу. 

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