Українці вибороли перші нагороди чемпіонату Європи з боротьби

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Каміль Керімов показав чудову боротьбу та здобув бронзову нагороду у ваговій категорії до 57 кг. В малому фіналі він впевнено переміг віце-чемпіона світу U23 з Болгарії Наїма Мікая Саліму.

Ігор Никифорук також став бронзовим призером. У сутичці за 3-тє місце Никифорук повинен був зустрітися з британцем Ніколае Кожокару, але суперник українця знявся зі змагань.

Нагадаємо

Чотири українці пробилися до фіналу молодіжного чемпіонату світу з боксу.