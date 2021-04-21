Украинцы завоевали первые награды чемпионата Европы по борьбе
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Двое украинский получили медали чемпионата Европы по вольной борьбе, который проходит в Варшаве, сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию спортивной борьбы Украины.
Детали
Камиль Керимов показал замечательную борьбу и получил бронзовую награду в весовой категории до 57 кг. В малом финале он уверенно победил вице-чемпиона мира U23 из Болгарии Наима Микая Салиму.
Игорь Клименко также стал бронзовым призером. В схватке за 3-е место Клименко должен был встретиться с британцем Николае Кожокару, но соперник Украинский снялся с соревнований.
Напомним
Четыре украинца пробились в финал молодежного чемпионата мира по боксу.