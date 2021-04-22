Украинский боксер проведет бой за титул WBA
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Украинец Владислав Мельник проведет боксерский бой за вакантный титул WBA International. Об этом сообщает УНН со ссылкой на промоутерскую компанию "Top Boxing Generation" в своем Instagram.
Детали
Соперником Мельника станет немецкий боксер армянского происхождения Артем Арутюнян в активе которого 9 побед в девяти поединках. Бой пройдет в легком весе на территории Гамбурга.
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Отметим, что 16 апреля украинец должен был провести бой против Франческо Патера за титул чемпиона по версии WBC Silver, но его отменили из-за положителього теста на коронавирус в команде Мельника.
Дополнение
Послужной список 22-летнего Мельника достигает 13 побед при 3-х поражениях.