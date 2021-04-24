Український боксер переміг росіянина у фіналі чемпіонату світу серед молоді
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Український боксер Юрій Захарєєв завоював титул чемпіона світу серед молоді 2021 року, вигравши фінальний поєдинок на світовому форумі, який проходив у місті Кельце (Польща), повідомляє УНН з посиланням на Федерацію боксу України.
Деталі
Опонентом 18-річного українського спортсмена був росіянин Чеерав Ашалаєв. Поєдинок складався дуже непросто: за підсумками першого раунду судді віддали перевагу російському спортсмену, але у двох наступних Захарєєву вдалося переломити хід бою і святкувати перемогу роздільним рішенням суддів з рахунком 4:1.
Варто відзначити, що раніше володарями бронзових нагород у чоловічих змаганнях у складі збірної України стали Руслан Цикало (52 кг) та Денис Салабай (81 кг).
Що передувало цьому
Срібну медаль у жіночому турнірі виборола Христина Лакійчук у категорії 54 кг.