Украинский боксер победил россиянина в финале чемпионата мира среди молодежи
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Украинский боксер Юрий Захареев завоевал титул чемпиона мира среди молодежи 2021, выиграв финальный поединок на мировом форуме, который проходил в городе Кельце (Польша), сообщает УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.
Детали
Оппонентом 18-летнего украинского спортсмена был россиянин Чеерав Ашалаев. Поединок состоял очень непросто: по итогам первого раунда судьи отдали предпочтение российскому спортсмену, но в двух следующих Захарееву удалось переломить ход боя и праздновать победу раздельным решением судей со счетом 4:1.
Стоит отметить, что ранее обладателями бронзовых наград в мужских соревнованиях в составе сборной Украины стали Руслан Цыкало (52 кг) и Денис Салабай (81 кг).
Что предшествовало этому
Серебряную медаль в женском турнире завоевала Кристина Лакийчук в категории 54 кг.