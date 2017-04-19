Українській біатлоністці О.Абрамовій скасували річну дискваліфікацію

Наша співвітчизниця визнана невинною, а дискваліфікація - помилковою. Таким чином, ніяких проблем з участю спортсменки в майбутніх Олімпійських іграх не буде.

Нагадаємо, що з 31 січня 2016 року Спортивний Арбітражний Суд призупинив дискваліфікацію спортсменки збірної України О.Абрамової.

Як повідомляв УНН, О.Абрамова у складі змішаної збірної України стала бронзовою призеркою восьмого етапу Кубку світу, що проходив у Контіолахті.