Українській біатлоністці О.Абрамовій скасували річну дискваліфікацію
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Ольга Абрамова виграла справу проти Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). Спортивний арбітражний суд в Лозанні задовольнив апеляцію біатлоністки і скасував річну дискваліфікацію, яку вона отримала за присутність мілдроната в пробі після 1 січня 2016 року, інформує УНН з посиланням на сайт Федерації біатлону України.
Наша співвітчизниця визнана невинною, а дискваліфікація - помилковою. Таким чином, ніяких проблем з участю спортсменки в майбутніх Олімпійських іграх не буде.
Нагадаємо, що з 31 січня 2016 року Спортивний Арбітражний Суд призупинив дискваліфікацію спортсменки збірної України О.Абрамової.
Як повідомляв УНН, О.Абрамова у складі змішаної збірної України стала бронзовою призеркою восьмого етапу Кубку світу, що проходив у Контіолахті.