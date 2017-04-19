Украинский биатлонистке О.Абрамовий отменили годовую дисквалификацию
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Ольга Абрамова выиграла дело против Международного союза биатлонистов (IBU). Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию биатлонистки и отменил летнюю дисквалификацию, которую она получила за присутствие милдроната в пробе после 1 января 2016 года, информирует УНН со ссылкой на сайт Федерации биатлона Украины.
Наша соотечественница признана невиновной, а дисквалификация - ложной. Таким образом, никаких проблем с участием спортсменов в предстоящих Олимпийских играх не будет.
Напомним, что с 31 января 2016 Спортивный Арбитражный Суд приостановил дисквалификацию спортсменов сборной Украины О.Абрамовои.
Как сообщал УНН, О.Абрамова в составе смешанной сборной Украины стала бронзовым призером восьмого этапа Кубка мира, который проходил в Контиолахти.