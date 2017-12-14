Український біатлоніст Семаков виборов медаль у гонці Кубку IBU

Перший подіум українських чоловіків в нинішньому сезоні приніс Семаков, який зумів бездоганно пройти всі чотири вогневі рубежі в індивідуальній гонці. Вийшовши з заключного вогневого рубежу другим, Семаков, незважаючи на менш високу швидкість, ніж у суперників, зумів утримати призову позицію + 1:33,5 хвилини від переможця норвежця Крістіансена (0).

У гонці виявилося всього двоє спортсменів, які не заробили штрафних хвилин на вогневих рубежах. Крім Семакова, це ще і норвежець Крістіансен, який виграв гонку. Другим став бельгієць Міхаель Реш, який, як і основа чоловічої збірної України, замінив участь в етапі Кубка світу в Ансі на збір в Обертіллахе.

Ще двоє молодих українців зуміли фінішувати в заліковій зоні. Тарас Лесюк та Віталій Труш ще тиждень тому приїхали в Обертіллахе для підготовки до цього етапу Кубка IBU, і перша гонка вже дала плоди: Лесюк з одним промахом 21-й, Труш з двома хвилинами штрафу - 28-й.

Примітно, що для Лесюка, який тільки в цьому році перейшов з групи юніорів, цей результат - особистий рекорд і перші в кар'єрі очки в Кубку IBU.

Додамо, що сьогодні в рамках Кубку IBU також пройде жіноча індивідуальна гонка.

Як повідомляв УНН, українські біатлоністки вперше в історії країни здобули дві медалі у гонці Кубку IBU.