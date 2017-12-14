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Украинский биатлонист Семаков завоевал медаль в гонке Кубка IBU

Украинский биатлонист Семаков завоевал медаль в гонке Кубка IBU

Киев  •  УНН

 • 12504 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Представитель Украины Владимир Семаков завоевал бронзовую награду в рамках первой гонки третьего этапа Кубка IBU в австрийском Обертиллахе, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Первый подиум украинских мужчин в нынешнем сезоне принес Семаков, который сумел безупречно пройти все четыре огневых рубежа в индивидуальной гонке. Выйдя из заключительного огневого рубежа вторым, Семаков, несмотря на менее высокую скорость, чем у соперников, сумел удержать призыва позицию + 1:33,5 минуты от победителя норвежца Кристиансена (0).

В гонке оказалось всего двое спортсменов, которые не заработали штрафных минут на огневых рубежах. Кроме Семакова, это еще и норвежец Кристиансен, который выиграл гонку. Вторым стал бельгиец Михаэль Реш, который, как и основа мужской сборной Украины, заменил участие в этапе Кубка мира в Анси на сбор в Обертиллахе.

Еще двое молодых украинцев сумели финишировать в зачетной зоне. Тарас Лесюк и Виталий Труш еще неделю назад приехали в Обертиллахе для подготовки к этому этапу Кубка IBU, и первая гонка уже дала плоды: Лесюк с одним промахом 21-й, Труш с двумя минутами штрафа - 28-й.

Примечательно, что для Лесюка, который только в этом году перешел из группы юниоров, этот результат - личный рекорд и первые в карьере очки в Кубке IBU.

Добавим, что сегодня в рамках Кубка IBU также пройдет женская индивидуальная гонка.

Как сообщал УНН, украинские биатлонистки впервые в истории страны получили две медали в гонке Кубка IBU.

Украинские Национальные Новости

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