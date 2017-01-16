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Український біатлоніст Д.Підручний піднявся в загальному заліку Кубка світу

Український біатлоніст Д.Підручний піднявся в загальному заліку Кубка світу

Київ • УНН

 • 8176 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. За підсумками п'ятого етапу Кубка світу з біатлону, що проходив у Рупольдингу (Німеччина), був оновлений загальний залік спортсменів, в якому Дмитро Підручний піднявся на чотири сходинки у загальному рейтингу біатлоністів, передає УНН з посиланням на сайт Міжнародного союзу біатлоністів.

Лідер чоловічого біатлону України Д.Підручний посів 21 місце – 221 очко. Наш співвітчизник у порівнянні із четвертим етапом піднявся на 4 позиції. Сергій Семенов опустився на 7 сходинок – 31 місце (172). Далі крокує Артем Прима – 36 (142), Володимир Сємаков – 47 (53) і Віталій Кільчицький (39).

У жінок деякий спад зазнала Юлія Джима – 12 позиція зі 295 очками (-1 сходинка) та Олена Підгрушна – 24 місце і 185 балів (-3). Натомість Анастасія Меркушина піднялася на 15 позицій – 46 (60 пунктів).

Додамо також, лідером у жінок є Габріела Коукалова з Чехії (587), у чоловіків - француз Мартен Фуркад (730).

Як повідомляв УНН, біатлоніст Д.Підручний став сьомим у спринті на етапі Кубка світу.

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