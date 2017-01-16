Украинский биатлонист Д.Пидручный поднялся в общем зачете Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. По итогам пятого этапа Кубка мира по биатлону, который проходил в Рупольдинге (Германия), был обновлен общий зачет спортсменов, в котором Дмитрий Пидручный поднялся на четыре строчки в общем рейтинге биатлонистов, передает УНН со ссылкой на сайт Международного союза биатлонистов.
Лидер мужского биатлона Украины Д.Пидручный занял 21 место - 221 очко. Наш соотечественник по сравнению с четвертым этапом поднялся на 4 позиции. Сергей Семенов опустился на 7 ступеней - 31 место (172). Далее идет Артем Прима - 36 (142), Владимир Семаков - 47 (53) и Виталий Кильчицкий (39).
У женщин некоторый спад испытала Юлия Джима - 12 позиция со 295 очками (-1 ступень) и Елена Пидгрушная - 24 место и 185 баллов (3). Зато Анастасия Меркушина поднялась на 15 позиций - 46 (60 пунктов).
Добавим также, лидером у женщин является Габриэла Коукалова из Чехии (587), у мужчин - француз Мартен Фуркад (730).
Как сообщал УНН, биатлонист Д.Пидручний стал седьмым в спринте на этапе Кубка мира.