Український баскетболіст допоміг іспанській команді виграти восьмий матч в Єврокубку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Центровий збірної України Артем Пустовий зіграв за "Гран-Канарію" в матчі проти грецького "Промітеаса" в груповому етапі Єврокубка, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФБУ.
Деталі
Пустовий провів на паркеті 18:20 хвилин, за які набрав 4 очки (1/5 двоочкових, 2/2 штрафних), зібрав 3 підбирання, здійснив 1 перехоплення, поставив 1 блок-шот при 1 втраті та 3 фолах. Його колектив виграв 81:62.
В середньому Пустовий в 7 іграх в Єврокубку набирає 8,7 очок, робить 3,4 підбирання та віддає 0,6 передач. Реалізація двоочкових – 61 відсоток.
Зазначимо, що "Гран-Канарія" очолює групу В, маючи 8 перемог у 10 іграх.
Доповнення
Наступний матч "Гран-Канарія" проведе 28 січня проти "Валенсії" у чемпіонаті Іспанії, у Єврокубку команда зіграє 1 лютого також проти "Валенсії".