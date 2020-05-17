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Український баскетболіст через травму впав у кому

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Український баскетбольний данкер та гравець Вищої ліги України – Сергій Мясоєдов знаходиться в комі. Про це інформує ФБУ, передає УНН.

Український баскетболіст через травму впав у кому

У наслідок нещасного випадку баскетболіст отримав важкий забій. За попередньою інформацією це трапилося після падіння вчора (16 травня) вранці з велосипеду. Він майже відразу звернувся до міської лікарні екстреної та швидкої допомоги зі скаргою на сильну біль у ключиці. Однак, там же в лікарні спортсмен знепритомнів та впав у кому, лікарі діагностували внутрішньочерепну гематому голови.

У цій же лікарні Сергій був прооперований. Зараз він знаходиться у край важкому стані. Це зазначає президент Запорізької федерації баскетболу Валерій Елькінсон.

"Ситуація дуже важка. Сьогодні о 12:00 була зроблена комп'ютерна томограма, на щастя, її аналіз показав, що гематома не збільшилася, але стан дуже важкий... Все залежить від найближчих днів. Щодо умов та медичного супроводу Сергія все на високому рівні, ми підключили керівництво міста, яке допомагає у цьому. Великі сподівання на молодий організм Сергія, якому потрібно витримати навантаження", - наголосив Елькінсон.

Зауважимо, що Мясоєдов - багаторазовий учасник та переможець слем-данк контестів найвищого рівня, брав участь у Матчі Зірок Суперліги та інших топ-івентах. У Вищій баскетбольній лізі України 25-річний форвард виступав за "Запоріжжя-2", "Інваспорт" з Дніпра та запорізький "Металург".

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