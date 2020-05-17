Украинский баскетболист из-за травмы впал в кому

В результате несчастного случая баскетболист получил тяжелый ушиб. По предварительной информации это случилось после падения вчера (16 мая) утром с велосипеда. Он почти сразу обратился в городскую больницу экстренной и скорой помощи с жалобой на сильную боль в ключице. Однако, там же в больнице спортсмен потерял сознание и впал в кому, врачи диагностировали внутричерепные гематомы головы.

В этой же больнице Сергей был прооперирован. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии. Это отмечает президент Запорожской федерации баскетбола Валерий Елькинсон.

"Ситуация очень тяжелая. Сегодня в 12:00 была сделана компьютерная томограмма, к счастью, ее анализ показал, что гематома не увеличилась, но состояние очень тяжелое ... Все зависит от ближайших дней. Об условиях и медицинского сопровождения Сергея все на высоком уровне, мы подключили руководство города, которое помогает в этом. Большие надежды на молодой организм Сергея, которому нужно выдержать нагрузку", - подчеркнул Елькинсон.

Заметим, что Мясоедов - многократный участник и победитель слэм-данк контестов высокого уровня, принимал участие в Матче Звезд Суперлиги и других топ-ивентах. В Высшей баскетбольной лиге Украины 25-летний форвард выступал за "Запорожье-2", "Инваспорт" из Днепра и запорожский "Металлург".