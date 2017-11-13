Український баскетболіст Бобров став найрезультативнішим у грі чемпіонату Литви

"Прієнай" розігруючого захисника Дениса Лукашова приймав на власному паркеті "П'єно Жвайгждес" важкого форварда В'ячеслава Боброва. Перемога дісталася команді Лукашова – 101:80.

Лукашов провів на паркеті 23:47 хвилин ігрового часу, за які набрав 7 очок (2/2 - двоочкові, 1/3 - триочкові), зробив 2 підбирання, віддав 4 результативні передачі, здійснив 1 перехоплення при 1 втрати і 3 персональних зауваженнях.

Натомість Бобров провів на паркеті 38:07 хвилин ігрового часу, за які набрав 22 очки (8/14 - двоочкові, 1/2 - триочкові, 3/4 - штрафні), зробив 8 підбирань, віддав 4 результативні передачі, здійснив 2 перехоплення, поставив 1 блок-шот при 3 втратах, ставши найрезультативнішим на майданчику. Показник ефективності гравця склав "+29".

Додамо також, в турнірній таблиці команда Боброва займає 6 місце маючи 4 звитяги і 6 поразок. "Прієнай" одержав лише перший виграш при 9 поразках – останній рядок.